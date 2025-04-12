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Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)

В цю формулу Кіт Келлог "вписав" миротворців з Британії та Франції.

Спецпосланець Трампа заявив про поділ України "як повоєнного Берліна" (доповнено)
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Радник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог, який опікується питаннями Росії та України, заявив про ймовірний розділ нашої держави за аналогією з Берліном після Другої світової війни.

Як сказав генерал в інтерв'ю The Times, згідно з умовами майбутньої мирної угоди, територія України може бути поділена, при чому британські та французькі війська "візьмуть під контроль зони на заході країни в рамках сил заспокоєння", а росіяни утримуватимуть окупований схід. Між ними нібито "мають бути українські війська та демілітаризована зона".

Келлог стверджує, що Україна "достатньо велика, щоб розмістити війська, що забезпечуватимуть дотримання мирної угоди", а сам контингент з англійців та французів на захід від Дніпра "зовсім не буде провокаційним для Москви".

Доповнення. Пізніше через власні соцмережі Келлог заявив, що ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, зміст яких полягав у "зонах відповідальності союзних сил". Радник стверджує, що не мав на увазі буквально поділ України

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