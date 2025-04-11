Умєров і єврокомісар із питань оборони обговорили перспективу спільних закупівель зброї

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.
За словами Умєрова, обговорили посилення обороноздатності України та розвиток оборонної промисловості.
«Практична складова розмови — механізми забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами. Серед інструментів — перспектива спільних закупівель. Вирішено створити спільну робочу групу України та ЄС, яка аналізуватиме можливості реалізації конкретних проєктів у сфері озброєння, - повідомив міністр.
Також говорили про запуск нового європейського механізму інвестування в оборонну промисловість, який дозволить партнерам вкладати ресурси у спільне виробництво критично важливих для України типів зброї та боєприпасів.
- У березні Європейська комісія та високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030».
- За задумом, ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а Біла книга формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях. Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.