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Умєров і єврокомісар із питань оборони обговорили перспективу спільних закупівель зброї

Також говорили про запуск нового європейського механізму інвестування в оборонну промисловість.

Умєров і єврокомісар із питань оборони обговорили перспективу спільних закупівель зброї
міністр оборони Рустем Умєров і комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом.

За словами Умєрова, обговорили посилення обороноздатності України та розвиток оборонної промисловості.

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«Практична складова розмови — механізми забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами. Серед інструментів — перспектива спільних закупівель. Вирішено створити спільну робочу групу України та ЄС, яка аналізуватиме можливості реалізації конкретних проєктів у сфері озброєння, - повідомив міністр.

Також говорили про запуск нового європейського механізму інвестування в оборонну промисловість, який дозволить партнерам вкладати ресурси у спільне виробництво критично важливих для України типів зброї та боєприпасів.

  • У березні Європейська комісія та високий представник представили «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030».
  • За задумом, ReArm Europe зміцнює загальноєвропейські оборонні можливості за допомогою нових фінансових інструментів, а Біла книга формує новий підхід до оборони та визначає потреби в інвестиціях. Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.
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