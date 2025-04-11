Україна пропонує провести у себе наступне засідання "Рамштайну"

Міністерство оборони України розглядає можливість проведення в Україні наступної зустрічі країн-лідерів та країн-учасниць тематичних збройових коаліцій у форматі «Рамштайн».

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, передає «Укрінформ».

«Буду пропонувати провести їх зустріч в Україні, щоб колеги по кожній з коаліцій могли приїхати в Україну, поспілкуватися не лише з нами, а й з представниками Сил безпеки й оборони, та залучити наш ОПК - це буде такий новий формат. Про конкретні кроки доповімо дещо пізніше», – сказав Умєров.

За його словами, нині діє дев’ять тематичних коаліцій підтримки України, і під час зустрічі 11 квітня сторони підписали угоду про створення ще однієї – з радіоелектронної боротьби.

Міністр зазначив, що Україна презентувала партнерам як термінові, так і довгострокові потреби Сил оборони. Учасники зустрічі – представники країн Європи, Азії та США – були поінформовані про поточну безпекову ситуацію.

Основну увагу зосередили на посиленні системи протиповітряної оборони, зокрема, постачанні ракет-перехоплювачів, а також артилерії, боєприпасів, броньованої техніки та продовженні фінансування.