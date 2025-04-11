Унаслідок ворожої дронової атаки на Чернігівщині згорів житловий будинок

Наслідки ворожого удару задокументовані. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.

Унаслідок дронової атаки РФ згорів житловий будинок та все господарство місцевої жительки.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Російська армія атакували ударними безпілотниками населений пункт у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.

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