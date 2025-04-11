Унаслідок ворожої дронової атаки на Чернігівщині згорів житловий будинок

Російська армія атакували ударними безпілотниками населений пункт у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району на Чернігівщині.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
Унаслідок дронової атаки РФ згорів житловий будинок та все господарство місцевої жительки.
Наслідки ворожого удару задокументовані. Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини.
- Російська армія атакувала Шостинську громаду Сумщини ударними дронами. Під обстрілами опинилося агропідприємство.