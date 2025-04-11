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Зеленський ввів санкції проти російського тіньового флоту і пропагандистів

"Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів", - анонсував глава держави.

Зеленський ввів санкції проти російського тіньового флоту і пропагандистів
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти російського тіньового флоту і пропагандистів.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

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«Посилюємо тиск на пропагандистів війни і тих, хто виправдовує Росію, а також разом з партнерами блокуємо діяльність російського тіньового флоту. Відповідні укази вже на сайті. Готується й ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Указ – незабаром», - зазначив Зеленський.

Загалом санкції ввели проти 130 фізичних осіб, серед котрих - громадяни РФ і Китаю, і майже двох десятків юридичних осіб.

Під обмежувальні заходи потрапили, зокрема, міжнародний громадський рух «За розвиток громадянського суспільства «Інша Україна», «Ньюс Медіа», «МедіаГрупп НьюсФронт», інформаційні агентства «Нове видання», «Інфорос», а також «Херсонка.Ру», «Євразія Дейлі», «Реадовка.Ру», «Правда.Ру», інформаційне агентство Рекс, телерадіокомпанія «Таврія», медіахолдинг «Громадська служба новин», міжрегіональна громадська організація сприяння збереженню вітчизняних традицій і культурної спадщини «Вєчє» та інші.

Також під санкціями опинилися генеральний продюсер заблокованого телеканалу "112 Україна", співвласник "Першого незалежного", соратник Віктора Медведчука Артем Марчевський, політтехнолог та прокремлівський пропагандист Денис Жарких та інеші журналісти-колаборнати, а також причетні до діяльності «Іншої України» Роман Коваленко, псевдополітолог Андрій Мішин тощо.

  • Напередодні Зеленський анонсував підготовку санкційних пакетів щодо країни-агресора.
  • Щодо "Іншої України", то цей проєкт заснував у Росії в 2023 році звинувачений у державній зраді Віктор Медведчук. 
  • "Схеми" повідомляли, що це громадська нерелігійна організація, а не політична партія, тому вона не може брати участі у виборах до місцевих рад чи до державної думи РФ.
  • У серпні 2023 у Сербії зареєстрували філію "Іншої України". Керівником сербського підрозділу став кандидат у депутати парламенту Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. 
  • Торік посольство України в Сербії просило сербське МЗС припинити діяльність підрозділу організації. Дипломатична установа направила до Сербії офіційний протест
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