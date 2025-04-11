Генштаб: ворог за місяць здійснив понад 5 тисяч атак на фронті

За місяць, з 11 березня по 11 квітня, після того як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, російська армія на фронті здійснила 5 124 атаки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як рф відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки", — ідеться у повідомленні.
Зокрема, бойові дії відбулися на напрямках:
- Харківський — 130;
- Куп'янський — 206;
- Лиманський — 627;
- Сіверський — 149;
- Краматорський — 140;
- Торецький — 666;
- Покровський — 1739;
- Новопавлівський — 398;
- Гуляйпільський — 152;
- Оріхівський — 179;
- Придніпровський — 59;
- Курський — 679.
В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали:
- особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);
- танки — 286;
- бойові броньовані машини — 721;
- артилерійські системи — 1757;
- реактивні системи залпового вогню — 50;
- засоби ППО — 29;
- БпЛА — 2796;
- ракети — 16;
- автомобільна техніка — 3684;
- спеціальна техніка — 24;
- гелікоптери — 4.
Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.
Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі — пораненими.
Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність.