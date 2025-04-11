Генштаб: ворог за місяць здійснив понад 5 тисяч атак на фронті

За місяць, з 11 березня по 11 квітня, після того як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, російська армія на фронті здійснила 5 124 атаки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як рф відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, бойові дії відбулися на напрямках:

Харківський — 130;

Куп'янський — 206;

Лиманський — 627;

Сіверський — 149;

Краматорський — 140;

Торецький — 666;

Покровський — 1739;

Новопавлівський — 398;

Гуляйпільський — 152;

Оріхівський — 179;

Придніпровський — 59;

Курський — 679.

В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали:

особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);

танки — 286;

бойові броньовані машини — 721;

артилерійські системи — 1757;

реактивні системи залпового вогню — 50;

засоби ППО — 29;

БпЛА — 2796;

ракети — 16;

автомобільна техніка — 3684;

спеціальна техніка — 24;

гелікоптери — 4.

Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців.

Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі — пораненими.

Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, три — втратили боєздатність.