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Генштаб: ворог за місяць здійснив понад 5 тисяч атак на фронті

З 11 березня по 11 квітня російська армія здійснила 5 124 атаки.

Генштаб: ворог за місяць здійснив понад 5 тисяч атак на фронті
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

За місяць, з 11 березня по 11 квітня, після того як РФ відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, російська армія на фронті здійснила 5 124 атаки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні минає рівно місяць з того часу, як рф відмовилася прийняти повне й безумовне припинення вогню, запропоноване американською стороною у перемовинах. Продовжуючи неспровоковану збройну агресію проти України російські окупанти за цей час, з 11 березня по 11 квітня, здійснили 5124 атаки", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, бойові дії відбулися на напрямках: 

  • Харківський — 130; 
  • Куп'янський — 206; 
  • Лиманський — 627; 
  • Сіверський — 149; 
  • Краматорський — 140; 
  • Торецький — 666; 
  • Покровський — 1739; 
  • Новопавлівський — 398;
  • Гуляйпільський — 152; 
  • Оріхівський — 179; 
  • Придніпровський — 59; 
  • Курський — 679. 

В ході збройної агресії, втрати противника за цей період склали: 

  • особовий склад — 42511 осіб (з них убитими понад 21 тисяча);
  • танки — 286; 
  • бойові броньовані машини — 721; 
  • артилерійські системи — 1757; 
  • реактивні системи залпового вогню — 50; 
  • засоби ППО — 29; 
  • БпЛА — 2796; 
  • ракети — 16; 
  • автомобільна техніка — 3684; 
  • спеціальна техніка — 24;  
  • гелікоптери — 4. 

Окрім цього, російські загарбники залучили до бойових дій підрозділи збройних сил Північної Кореї, загальною чисельністю понад 12 тисяч військовослужбовців. 

Втрати цього контингенту КНДР (з початку операції на Курщині) склали близько 4 тисяч осіб, з них понад 3 тисячі — пораненими. 

Із чотирьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена,  три — втратили боєздатність.

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