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Сили оборони: ворог посилює штурмові дії на Торецькому напрямку

На Краматорському напрямку ворог накописує боєприпаси для штурмів.

Сили оборони: ворог посилює штурмові дії на Торецькому напрямку
Фото: мапа DeepState

Російська армія посилено штурмує Торецький напрямок фронту. Ворог застосовує артилерію, розвідувальні дрони та КАБи.

Про це розповідає речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "Укрінформ".

"На Торецькому напрямку ворог активно тисне із застосуванням усіх складових. Не знижується артилерійська активність, підвищена розвідувальна активність дронів, збільшена авіаційна складова, нанесення ураження за допомогою КАБів по логістичних маршрутах у тому числі", — каже військовий.

Як зазначає речник, росіяни намагаються гтурмувати позиції Сил оборони з флангів. У районі Пантелеймонівки особливо спостерігається підвищена активність.

"На Краматорському напрямку наразі не спостерігається активність саме в штурмових діях, але не знижується активність ворога там щодо застосування артилерії, а також не знижується, а навпаки - підвищується активність щодо заходів переміщення особового складу, а також найбільша кількість фіксувань перемовин особового складу щодо переміщення з того чи іншого району", — розповідає Запорожець.

На Краматорському напрямку українські військові фіксують логістичні заходи з підвезення боєприпасів, провіанту та скидів з БпЛА.

"Там ворог активно накопичується зараз і, скоріш за все, планує там якісь подальші штурмові дії саме із застосуванням більшої кількості живої сили. Можливо, якась механізована складова з часом додасться, наразі такої складової не фіксуємо", — додає Запоріжець.

  • За минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 22 атаки у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба й Торецьк.
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