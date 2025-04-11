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Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення ППО України

Для Нідерландів одним з основних пріоритетів є протиповітряна оборона України.

Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення ППО України
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: rfa.org

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди виділяють 150 млн євро на посилення протиповітряної оборони України.

Про це він сказав журналістам перед початком засідання Контактної групи у штаб-квартирі НАТО, передає Укрінформ. 

"Для нас одним з основних пріоритетів є протиповітряна оборона – це також те, про що просив цього тижня президент Зеленський, оскільки повітряні атаки стали інтенсивнішими, ніж будь-коли. Ми продовжуємо постачати F-16. Також ми вже оголосили, що витратимо 500 мільйонів на проєкт дронів, який є дуже важливим для України. І сьогодні ми також оголошуємо про виділення ще 150 мільйонів на систему ППО […] що також допоможе Україні захищати своє небо", – сказав він.

За словами Брекельманса, цей проєкт втілюється спільно з Великою Британією.

Міністр також нагадав, що кілька тижнів тому Нідерланди заявили, що виділяють додаткові 3,5 мільярда євро на підтримку України, з яких 2 млрд будуть буде витрачено вже цього року.

Він підкреслив, що наразі дуже важливо зміцнити позиції України на полі бою, що сприятиме кращим позиціям за столом переговорів.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна мала кращі позиції за столом переговорів, то важливо підтримати її на полі бою, щоб, по-перше, вона могла утримати лінію фронту, а по-друге – бути в сильнішій позиції для перемовин", – сказав Брекельманс.

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