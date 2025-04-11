Ігри Нескорених планують провести в Україні (уточнено)

У 2025 році змагання відбулися в Канаді.

Ігри Нескорених (Invictus Games) планують провести в Україні. Уточнення. Можливість проведення залишається відкритою до обговорення.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, передає кореспондент Lb.ua.

За словами Приходька, можливість проведення змагань в Україні обговорили з принцом Гаррі під час його неанонсованого візиту до Superhumans Center на Львівщині, де українські захисники й захисниці проходять реабілітацію та протезування.

”Учора ми зустрічалися з принцом Гаррі. Він уперше відвідав Україну, приїхавши до наших захисників, а не до чиновників і бізнесменів. Ми бачилися у Superhumans Center, де він зустрівся з пораненими бійцями зокрема і обговорювали можливість проведення змагань в України, але це питання залишається відкритим до обговорення. Водночас провести змагання в Україні для нас була б честь», – розповів заступник міністра”, – розповів заступник міністра.

Принц Гаррі є одним із засновників Invictus Games – міжнародних змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень під час служби. Перші змагання відбулися у 2014 році.

Нагадаємо, збірна ветеранів України взяла участь в Іграх Нескорених-2025, які відбулися у Канаді, та здобула 30 медалей.