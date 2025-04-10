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На Олімпіаді в Лос-Анджелесі вперше число жінок-атлетів перевищить чоловіків

Розіграють рекордний 351 комплект нагород.

На Олімпіаді в Лос-Анджелесі вперше число жінок-атлетів перевищить чоловіків
Фото: LA-2028 / attractionsmanagement

Міжнародний олімпійський комітет у середу затвердив програму Літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі, які стануть наймасштабнішою подією в історії світового олімпійського руху.

Як пише The Guardian, у США буде розіграно рекордну кількість комплектів нагород - 351. Дебютують декілька спринтових дисциплін у плаванні - 50 метрів на спині, батерфляєм та брасом як для жінок, так і для чоловіків. У легкій атлетиці глядачі вперше побачать змішану естафету 4 х 100 метрів, а в спортивній гімнастиці з'явиться змагання змішаних команд. 

Так само різні комбінації мікстів додадуть у гольфі, веслуванні, настільному тенісі і стрільбі з лука. Дисципліни спортивного скелелазіння будуть розділені на окремі медальні події, а у жіночому боксі з'явиться сьома вагова категорія.

Попри збереження квоти у 10 500 атлетів, які виборюватимуть медалі у 31 виді спорту, гендерного паритету, який був гордістю Ігор у Парижі 2024 року, не буде дотримано. Вперше в історії Олімпіад кількість жінок-атлетів буде більшою, ніж чоловіків.  

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