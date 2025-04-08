Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию з Чехію у Лізі націй УЄФА

Сьогодні, 8 квітня, жіноча збірна України з футболу зіграла з Чехію у Лізі націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Матч між збірними України та Чехії закінчився з рахунком 1:1. Голи забили: у збірної Чехії Світкова (4), у збірної України - Петрик (19, з пенальті).

Таким чином жіноча збірна України зберігає лідерство у групі. Українки мають 10 очків після 4 матчів, збірна Чехії - 7 очків, Албанії - 6, футболістки Хорватії не здобули жодного очка.

Наступну гру жіноча збірна України проведе проти збірної Албанії 30 травня, фінальна зустріч у групі відбудеться 3 червня проти Хорватії на виїзді.