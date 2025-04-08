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ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною

Згідно з інсайдами, футболіст зараз оскаржує вживання заборонених речовин.

ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Михайло Мудрик
Фото: EPA/UPG

За інформацією футбольного журналіста Ігоря Циганика, яку цитує Sport.ua, допінг-проба "Б" гравця збірної України та лондонського "Челсі" Михайла Мудрика виявилася позитивною.

У грудні стало відомо, що найдорожчий український футболіст в історії був відсторонений від спорту через виявилений у пробі "А" мельдоній. Захист Мудрика тоді надав запит про перевірку проби "Б", а сам гравець заперечив свідоме вживання заборонених речовин.

Як стверджує Ігор Циганик, офіційну інформацію щодо проби "Б" не оприлюднили на прохання адвокатів футболіста, які нині займаються оскарженням дискваліфікації. Якщо антидопінгові органи не врахують їхні аргументи, Мудрику загрожують 4 роки поза професійним футболом.  

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