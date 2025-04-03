УЄФА вшанували пам’ять російського найманця Бугаєва, якого ліквідували в Україні

Під час конгресу УЄФА хвилиною мовчання вшанували російського окупанта, ексфутболіста збірної Росії Олексія Бугаєва.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Перед процедурою вшанування пам’яті президент УЄФА Александр Чеферін попросив зробити хвилину мовчання в пам’ять про членів європейській футбольної родини, які пішли з життя.
У списках, які з’явилися на екрані, були також українці Михайло Хоменко, Анатолій Коньков, Володимир Лазаренко й Андрій Щепотьєв.
Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва наприкінці грудня 2024 року.
Восени 2024-го він уклав контракт з армією РФ та добровільно пішов на війну. Раніше перебував у вʼязниці за торгівлю наркотиками.