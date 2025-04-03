УЄФА вшанували пам’ять російського найманця Бугаєва, якого ліквідували в Україні

Під час конгресу УЄФА хвилиною мовчання вшанували російського окупанта, ексфутболіста збірної Росії Олексія Бугаєва.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Фото: УЄФА Список

Перед процедурою вшанування пам’яті президент УЄФА Александр Чеферін попросив зробити хвилину мовчання в пам’ять про членів європейській футбольної родини, які пішли з життя.

У списках, які з’явилися на екрані, були також українці Михайло Хоменко, Анатолій Коньков, Володимир Лазаренко й Андрій Щепотьєв.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва наприкінці грудня 2024 року.

Восени 2024-го він уклав контракт з армією РФ та добровільно пішов на війну. Раніше перебував у вʼязниці за торгівлю наркотиками.