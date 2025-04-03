У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
ГоловнаСпорт

УЄФА вшанували пам’ять російського найманця Бугаєва, якого ліквідували в Україні

Його вшанували хвилиною мовчання.

УЄФА вшанували пам’ять російського найманця Бугаєва, якого ліквідували в Україні
Президент УЄФА Александр Чеферін
Фото: EPA/UPG

Під час конгресу УЄФА хвилиною мовчання вшанували російського окупанта, ексфутболіста збірної Росії Олексія Бугаєва.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Список
Фото: УЄФА
Список

Перед процедурою вшанування пам’яті президент УЄФА Александр Чеферін попросив зробити хвилину мовчання в пам’ять про членів європейській футбольної родини, які пішли з життя.

У списках, які з’явилися на екрані, були також українці Михайло Хоменко, Анатолій Коньков, Володимир Лазаренко й Андрій Щепотьєв.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували колишнього футболіста збірної Росії Олексія Бугаєва наприкінці грудня 2024 року.

Восени 2024-го він уклав контракт з армією РФ та добровільно пішов на війну. Раніше перебував у вʼязниці за торгівлю наркотиками.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies