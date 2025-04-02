"Реал" з Луніним у складі вийшов до фіналу Кубка короля

Мадридський "Реал" став першим фіналістом іспанського Кубка короля, у драматичному матчі з "Сосьєдадом" на "Сантьяго Бернабеу" вирвавши нічию в екстратаймах.

У складі "королівського клубу" зі старту місце у воротах зайняв Андрій Лунін. Проте занести в актив цей поєдинок українському голкіперу навряд чи вдалося: він пропустив аж чотири м'ячі і отримав від статистичних порталів досить низьку оцінку.

Програш 3:4 в основний час означав, що долю путівки до фіналу вирішували екстратайми - адже у першому матчі "вершкові" здобули мінімальну перемогу. Гол Рюдігера на 115-ій хвилині став для "Реала" золотим - відігратися гості вже не змогли.

Суперник мадридців у вирішальному матчі визначиться в дуелі двох головних ворогів - "Атлетіко" та "Барселони".