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"Реал" з Луніним у складі вийшов до фіналу Кубка короля

Не найкращий матч для українського голкіпера.

"Реал" з Луніним у складі вийшов до фіналу Кубка короля
Реал - Сосьєдад 4:4, на фото Андрій Лунін
Фото: EPA/UPG

Мадридський "Реал" став першим фіналістом іспанського Кубка короля, у драматичному матчі з "Сосьєдадом" на "Сантьяго Бернабеу" вирвавши нічию в екстратаймах. 

У складі "королівського клубу" зі старту місце у воротах зайняв Андрій Лунін. Проте занести в актив цей поєдинок українському голкіперу навряд чи вдалося: він пропустив аж чотири м'ячі і отримав від статистичних порталів досить низьку оцінку.

Програш 3:4 в основний час означав, що долю путівки до фіналу вирішували екстратайми - адже у першому матчі "вершкові" здобули мінімальну перемогу. Гол Рюдігера на 115-ій хвилині став для "Реала" золотим - відігратися гості вже не змогли.

Суперник мадридців у вирішальному матчі визначиться в дуелі двох головних ворогів - "Атлетіко" та "Барселони".  

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