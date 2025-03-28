На Кубок світу не потрапив ніхто: невтішні результати українців на шаховому європейському форумі

У Румунії закінчився чоловічий чемпіонат Європи серед чоловіків, у якому брали участь 26 українських шахістів. На жаль, результати їхні виявилися невтішними. Найкращими з них виявилися Юрій Кузубов та Андрій Волокитін, які набрали по 7,5 очка з 11.

Лише Кузубов зберігав шанси на вихід до Кубку світу, які давало 23 місце на турнірі. Після сьомого туру Юрій якраз знаходився в чільній групі. Однак, програші чорними у восьмому та десятому раундах Данилові Юффі (Іспанія) та Шанту Саргссяну з Вірменії відповідно не дали змогу нашому шахісту досягти хоча б відносного успіху.

Фото: ФШУ Український шахіст Юрій Кузубов

Найкращою ж партією Кузубова стала вже згадувана зустріч нашого гросмейстера із юним словенцем Матічем Лавренчичем, де Юрій відмінно провів атаку. У підсумку Кузубов розділив місця с 13-го по 34-е, але за додатковими показниками став лише 30-м.

Андрій Волокитін не дуже впевнено стартував, проте додав на фініші й посів 34-те місце.

Фото: ФШУ Андрій Волокитін

Можна сказати, що реальні шанси на вихід до Кубку світу мав і наш легендарний Василь Іванчук. Але, хоч він грав дуже результативно (усього дві нічиї в одинадцяти раундах), велика кількість поразок (цілих три) не дозволили йому досягнути мети.

Фото: ФШУ Василь Іванчук під час шахової партії

Особливо прикрим став його програш чорними від хлопця з Азербайджану Реада Саманова, адже перемога якраз гарантувала Василю вихід до Кубку світу. На жаль, ця партія не ввійде до числа кращих нашого Василя Михайловича. Він набрав 7 очок та розділив місця з 35-го по 66-те, а, за додатковими показниками – 42-ге. Щоправда, він став найкращим серед шахістів віком після 50 років. До слова, другим за цим показником також є українець – Валерій Невєров (6,5 очка).

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової партії.

Сім очок набрали Віталій Бернадський (43 місце), Ігор Самоненков (45) та Руслан Пономарьов (49). Руслан не виявив великого бажання боротися за чільні місця, зробивши кілька коротких нічиїх. На фініші він чотири рази підписав мирну угоду. Можливо, для колишнього чемпіона світу стимули європейського форуму були замалими… Юний Ігор Самоненков провів турнір непогано загалом, але прикра поразка від ровесника з Туреччини (до речі, єдина на турнірі) виявилася дуже недоречною. Та все ж Ігор підняв рейтинг на 10 пунктів. Можна сказати, що він наполегливо стукає у двері збірної України. Причому, не лише тому, що він прогресує, а й тому, що певні шахісти можуть випасти з команди…

Смію висловити припущення, що якби грали Павло Ельянов та Антон Коробов, вони з великою ймовірністю потрапили б на Кубок світу.

А перше-третє місця розділили німці Матіас Блюембаум, Фредерік Сване та Максим Родштейн з Ізраїлю, які набрали по 8,5 очка.