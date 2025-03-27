За підсумками змагань сформують збірну України, яка виступатиму на європейській та світовій першостях.

26 березня у київському басейні центра спорту «Ліко» стартував особистий Чемпіонат України зі стрибків у воду.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

На турнірі розіграють 12 комплектів нагород.

Зокрема, уперше виступить оновлена пара стрибунів з вишки Олексій Середа – Марк Гриценко.

Фото: Пресслужба федерації Середа й Гриценко під час стрибка

За словами президента Федерації стрибків у воду Ігоря Лисова, національна команда здатна порадувати вболівальників гарними результатами у 2025 році.

Фото: Пресслужба федерації Лисов під час відкриття змагань

«Мені приємно, що спортсмени показують високий коефіцієнт складності, набирають високу суму балів на чемпіонаті України. Зараз з’явилася здорова конкуренція. Спортсмени розуміють, що для того, аби залишитися в команді, потрібно демонструвати результат. Ми створюємо для цього всі умови. Упевнений, що до чемпіонату Європи, який вже наприкінці травня пройде в Анталії, вони добре підготуються. Радію, що мені, як президенту федерації, вдалося підтягнути цей вид спорту на той рівень, який ми зараз маємо. Ми не зупинялися під час відключення світла, обстрілів, тому ми не зупинимося й надалі. Думаю, команда порадує нас на міжнародних змаганнях у цьому році», – пояснив Лисов.

Уже в пʼятницю після завершення ЧУ збірна України вирушить на перший етап Кубка світу у Гвадалахару, Мексика.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року дворазовий чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа отримав нагороду найкращого спортсмена у місті Києві.