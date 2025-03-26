Анна Музичук – переможниця четвертого етапу Гран-прі ФІДЕ з шахів

Звісно, скрутне – з погляду боротьби за вихід до фінальної двійки на Гран-прі ФІДЕ загалом. А це, нагадаємо, забезпечує вихід до турніру претенденток. Чисте друге місце не давало можливості обігнати Олександру Горякіну (під прапором ФІДЕ) в жодному випадку. Тому Анні треба було будь-що наздоганяти Чжу Ілнер з Китаю, яка випереджала її на пів очка.

Попри прикру осічку у сьомому раунді, коли Анна програла Ользі Баделко (Австрія), яка поставила нашу шахістку у досить скрутне становище, українка тріумфувала на етапі змагань.

Для цього у восьмому раунді Музичук мала обіграти німкеню Елізабет Петч. Анна грала білими, вона обрала перший хід ферзевим пішаком (добре, що українка може грати «з обох рук»). Суперниці розіграли прийнятий ферзевий гамбіт. Проте, вони відійшли від центральних схем цього дебюту.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

Спочатку білі відійшли трохи вбік, потім чорні. І зрештою львів’янка втратила можливість здобути серйозну перевагу. Та, на її щастя, суперниця теж виявилася не на висоті. На двадцятому ході Елізабет запропонувала розмін коней замість того, щоб відтіснити коня білих. А на 23-му ході нетерплячість змусила німкеню припуститися ще однієї помилки, яка вже виявилася вирішальною. Після цього Анна заграла просто бездоганно. Вона організувала потужну атаку на короля суперниці. На 36-му ході Петч визнала себе переможеною.

Фото: FIDE Анна Музичук (праворуч) під час шахової партії

Головна суперниця українки чорними зіграла унічию зі Ставрулою Цолакіду з Греції, тому Анна наздогнала китайську шахістку. В останньому турі всі партії теж завершилися миром. Зокрема, так зіграли Харіка Дронвалі (Індія) – Анна Музичук, Чжу Ілнер – Нана Дзагнідзе (Грузія), а також Марія Музичук білими з Горячкіної.

Отож, остаточний підсумок турніру: Анна Музичук та Чжу Ілнер – по 6 очок, Марія Музичук, Дронвалі та Горячкіна – по 5.

Перше місце (за додатковими показниками) дісталося українці. Хоча ані на гроші, ані навіть на бали, які впливають на остаточний залік місць, це ніяк не вплинуло. Та все ж перемога на етапі – це завжди приємно.

Фото: FIDE Анна Музичук з нагородою (по центру)

Тепер звернемо увагу на становище учасниць після чотирьох етапів. Зверніть увагу, що дехто з них зіграв уже всі три етапи, а хтось має ще два – в запасі.Отож, Горячкіна – 308, 34 (зіграла три етапи), Бібісара Ассаубаєва (Казахстан) – 197,50 (3), Анна Музичук – 189,17 (2), Тань Чжуньї (Китай) – 170,0 (2), Аліна Кашлинська – 130,0 (1), Чжу Ілнер – 117,50 (1).

Таким чином можна точно визначити, що перемога на останньому етапі, яка дає 130 пунктів, гарантує Анні, що вона обганяє Горячкіну і з великою ймовірністю входить до двійки кращих. У випадку інших результатів вона відставатиме від Олександри, тому все вже залежатиме від інших розкладів.

Головними конкурентками українки є Кашлинська та Чжу Ілнер. Ймовірність того, що, крім цієї четвірки, ще хтось вийде до турніру претенденток майже нульова.