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Збірна України поступилася Бельгії та не змогла піднятися у дивізіон А Ліги націй УЄФА

Українці не змогли відзначитися голом. 

Збірна України поступилася Бельгії та не змогла піднятися у дивізіон А Ліги націй УЄФА
Єгор Ярмолюк у матчі проти Бельгії
Фото: Дан Балашов/УАФ

Збірна України на чужому полі програла Бельгії – 3:0 (4:3 за сумою двох матчів) та не змогла вийти у дивізіон А у Лізі націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ

У першій половині гри жодна з команд не змогла відзначитися. 

Кевін Де Брюйне під час подачі
Фото: EPA/UPG
Кевін Де Брюйне під час подачі

У другому таймі на 70 хвилині Де Кейпер відгукнувся на пас Доку і низом заштовхав м’яч у ворота. За 6 хвилин Лукаку в падінні ножицями вразив лівий кут воріт Луніна після пасу Де Брюйне та зрівняв рахунок за сумою двох матчів. 

Єгор Ярмолюк бореться за м'яч проти Жеремі Доку
Фото: EPA/UPG
Єгор Ярмолюк бореться за м'яч проти Жеремі Доку

Крапку в грі поставив теж він: вийшов на ворота і пробив повз українського голкіпера. 

Забарний і Калюжний намагаються зупинити Лукаку
Фото: EPA/UPG
Забарний і Калюжний намагаються зупинити Лукаку

Поразка не дозволила підопічним Сергія Реброва піднятися до ліги А у новому розіграші ЛН.

Нагадаємо, у першому матчі плейоф Ліги націй збірна України здолала Бельгію – 3:1.

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