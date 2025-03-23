Збірна України на чужому полі програла Бельгії – 3:0 (4:3 за сумою двох матчів) та не змогла вийти у дивізіон А у Лізі націй УЄФА.
Про це повідомила пресслужба УАФ.
У першій половині гри жодна з команд не змогла відзначитися.
У другому таймі на 70 хвилині Де Кейпер відгукнувся на пас Доку і низом заштовхав м’яч у ворота. За 6 хвилин Лукаку в падінні ножицями вразив лівий кут воріт Луніна після пасу Де Брюйне та зрівняв рахунок за сумою двох матчів.
Крапку в грі поставив теж він: вийшов на ворота і пробив повз українського голкіпера.
Поразка не дозволила підопічним Сергія Реброва піднятися до ліги А у новому розіграші ЛН.
Нагадаємо, у першому матчі плейоф Ліги націй збірна України здолала Бельгію – 3:1.