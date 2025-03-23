Єгор Ярмолюк у матчі проти Бельгії

Збірна України на чужому полі програла Бельгії – 3:0 (4:3 за сумою двох матчів) та не змогла вийти у дивізіон А у Лізі націй УЄФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

У першій половині гри жодна з команд не змогла відзначитися.

Фото: EPA/UPG Кевін Де Брюйне під час подачі

У другому таймі на 70 хвилині Де Кейпер відгукнувся на пас Доку і низом заштовхав м’яч у ворота. За 6 хвилин Лукаку в падінні ножицями вразив лівий кут воріт Луніна після пасу Де Брюйне та зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

Фото: EPA/UPG Єгор Ярмолюк бореться за м'яч проти Жеремі Доку

Крапку в грі поставив теж він: вийшов на ворота і пробив повз українського голкіпера.

Фото: EPA/UPG Забарний і Калюжний намагаються зупинити Лукаку

Поразка не дозволила підопічним Сергія Реброва піднятися до ліги А у новому розіграші ЛН.

Нагадаємо, у першому матчі плейоф Ліги націй збірна України здолала Бельгію – 3:1.