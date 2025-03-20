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Збірна України перемогла Бельгію у першому матчі плейоф Ліги націй

Україна перемогла з рахунком 3:1.

Збірна України перемогла Бельгію у першому матчі плейоф Ліги націй
Збірна України перемогла Бельгію у першому матчі плейоф Ліги націй
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу здобула перемогу у першому поєдинку плейоф Ліги націй проти Бельгії з рахунком 3:1.

Перший поєдинок України проводила на номінальному домашньому полі, в іспанській Мурсії.

На 40-й хвилині рахунок відкрили бельгійці - після подачі зі штрафного Де Брейне ударом головою відзначився Лукаку.

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На 66-й збірна України зрівняла рахунок: Олексій Гуцуляк відібрав м'яч у Коні Де Вінтера й точно пробив у ближній кут воріт Куртуа. 

На 73-й хвилині "синьо-жовті" вийшли уперед, коли Віктор Циганков віддав передачу і Владислав Ванат пробив повз воротаря збірної Бельгії. 

На 79-й хвилині Україна забила втретє - Зінченко виконав подачу, яку головою замкнув Ілля Забарний.

Матч-відповідь плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй між Україною та Бельгією відбудеться 23 березня, о 21:45 за Києвом, у бельгійському Генку.

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