Футболіст пропустить важливі матчі проти збірних Уругваю та Бразилії.

Нападник “Інтера Маямі” Ліонель Мессі пояснив свою відсутність у заявці збірної Аргентини на найближчі матчі.

“Шкода, адже я мушу пропустити два дуже важливі матчі проти збірних Уругваю та Бразилії. Я хотів зіграти, але ця травма змусила мене зробити призупинитися, том я не можу бути разом із командою”, ‒ написав Мессі в Instagram.

Він додав, що вболіватиме за команду, як будь-який інший фанат. “Вперед, Аргентино”, ‒ додав футболіст.

Ua-football.com пише, що Мессі раніше отримав травму привідного м'яза стегна.

Збірна Аргентини проведе матчі в межах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії 22-го та 26-го березня відповідно. Раніше було опубліковано заявку "альбіселесте" на ці поєдинки.