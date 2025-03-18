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Мессі пояснив свою відсутність у заявці збірної Аргентини на найближчі матчі

Футболіст пропустить важливі матчі проти збірних Уругваю та Бразилії.

Мессі пояснив свою відсутність у заявці збірної Аргентини на найближчі матчі
Фото: EPA/UPG

Нападник “Інтера Маямі” Ліонель Мессі пояснив свою відсутність у заявці збірної Аргентини на найближчі матчі.

“Шкода, адже я мушу пропустити два дуже важливі матчі проти збірних Уругваю та Бразилії. Я хотів зіграти, але ця травма змусила мене зробити призупинитися, том я не можу бути разом із командою”, ‒ написав Мессі в Instagram.

Він додав, що вболіватиме за команду, як будь-який інший фанат. “Вперед, Аргентино”, ‒ додав футболіст.

Support LB.ua

Ua-football.com пише, що Мессі раніше отримав травму привідного м'яза стегна.

Збірна Аргентини проведе матчі в межах кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії 22-го та 26-го березня відповідно. Раніше було опубліковано заявку "альбіселесте" на ці поєдинки.

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