Бокс рекомендували внести до програми Олімпійських ігор-2026

Один з найбільш медальних видів для України зможе уникнути відсторонення.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на брифінгу для преси заявив, що виконавча рада рекомендувала включити бокс до програми Літніх ігор 2026 року в Лос-Анджелесі.

144-та сесія МОК, що має відбутися з 19 до 21 березня в Олімпії, найімовірніше, затвердить це рішення. Це дозволить усім боксерам-аматорам світу брати участь у відборі на головні змагання чотириріччя, якщо їхні національні федерації входять до організації World Boxing. Україна у листопаді розпочала процедуру вступу.

Бокс був під загрозою зникнення з програми Ігор через скандал у Міжнародній боксерській асоціації. МОК відсторонив її від організації змагань та вимагав від боксерської спільноти створення нового глобального органу, що й було зроблено у 2023 році. На Олімпіаді в Парижі бокс проводився під прямим управлінням МОК, але у Лос-Анджелесі цей вид не потрапив до попереднього списку.

Для України бокс на Олімпійських іграх традиційно один з найбільш успішних видів. Наші спортсмени завоювали в ньому 16 медалей, з яких 5 золоті - лише у спортивній гімнастиці український гімн на честь олімпійського чемпіона лунав стільки ж разів.