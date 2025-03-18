Бокс рекомендували внести до програми Олімпійських ігор-2026

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на брифінгу для преси заявив, що виконавча рада рекомендувала включити бокс до програми Літніх ігор 2026 року в Лос-Анджелесі.
144-та сесія МОК, що має відбутися з 19 до 21 березня в Олімпії, найімовірніше, затвердить це рішення. Це дозволить усім боксерам-аматорам світу брати участь у відборі на головні змагання чотириріччя, якщо їхні національні федерації входять до організації World Boxing. Україна у листопаді розпочала процедуру вступу.
Бокс був під загрозою зникнення з програми Ігор через скандал у Міжнародній боксерській асоціації. МОК відсторонив її від організації змагань та вимагав від боксерської спільноти створення нового глобального органу, що й було зроблено у 2023 році. На Олімпіаді в Парижі бокс проводився під прямим управлінням МОК, але у Лос-Анджелесі цей вид не потрапив до попереднього списку.
Для України бокс на Олімпійських іграх традиційно один з найбільш успішних видів. Наші спортсмени завоювали в ньому 16 медалей, з яких 5 золоті - лише у спортивній гімнастиці український гімн на честь олімпійського чемпіона лунав стільки ж разів.