Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама

Якщо перебрати всю історію боротьби за шахову корону, то в ній не знайдеш багато несподіваних результатів. Однак, чи не найгучніша сенсація трапилася на жіночому чемпіонаті світу 2012 року з нокаут-системи в засніженому Ханти-Мансійську. Корону завоювала шахістка, яку включили до турніру в останній момент на заміну китаянці Жуан Люфей. На момент старту українка Анна Ушеніна перебувала на 39-му рядку світового рейтингу. Її шанси на перемогу в букмекерських конторах були приблизно 1:100, але сталося те, що сталося. Саме Анна Ушеніна завоювала корону.

Народилася Анна Ушеніна 30 серпня 1985 року в Харкові. До шахової секції маленька Аня прийшла не одразу.

Фото: ФШУ Українська шахістка з Харкова Анна Ушеніна

Років у шість вона пішла на художню гімнастику. Провела там близько одного року, була не гіршою, але й не кращою за інших дівчат. І мама (хімік-біолог) відчула, що це не її, тому відвела доньку до секції… шашок. Річ у тім, що бабуся навчила грати дівчину у цю гру, і на той момент маленька Аня вже обігрувала її. Та не судилося Ушеніній стати шашкісткою. Коли вони з мамою прийшли в спортшколу, виявилося, що шашковий відділ вже закрився, натомість працював шаховий. Що було робити? Не повертатися ж додому! Записалися туди. Це був клуб з красивою назвою «Ферзь». Дівчинка майже одразу потрапила на дитячий шаховий турнір і програла багато партій, ледь не всі. Але це не відбило бажання вивчати старовинну гру. Тут треба подякувати першому тренерові Валерію Давидовичу Берліну, який знайшов правильні слова для маленької дівчинки.

Дуже швидко Анна стала обігрувати своїх ровесників, а потім старших хлопців і дівчат. Цікаво, що шахи були не єдиним її захопленням. Аня вчилася у школі образотворчого мистецтва, а згодом стала брати уроки гри на гітарі. Було важко. Зранку йшла до звичайної школи, а потім шахи плюс малювання чи гітара. Не те щоб не вистачало сил, але інколи банально проблематично було встигнути скрізь. В 11 років майбутня чемпіонка залишила малювання, а згодом і гітару. У школі Аня надавала перевагу гуманітарним предметам.

У дитячому і юнацькому віці успіхи майбутньої «королеви» були доволі скромними: виграш Чемпіонату України серед дівчат до 12 років у Києві 1997 року, а потім дві перемоги в чемпіонатах країни до 14 років (1998, 1999). На жаль, на європейській та світовій аренах Анна Ушеніна виступала мало, тому що часто не було грошей на поїздки за кордон. Своє сходження вона здійснювала поступово.У той час на всю Україну гриміла знаменита школа Михайла Пономарьова з Краматорська. У цій школі навчався, зокрема, однопрізвищник тренера — майбутній чемпіон світу Руслан Пономарьов. У школі була природна конкуренція, тому хлопці та дівчата тягнулися один за одним.

Фото: ФШУ Анна Ушеніна під час шахової партії

Ось чому середню школу Ушеніна закінчила саме в Краматорську. Там вступила на факультет правознавства місцевого інституту. На жаль, з відходом Михайла Пономарьова школа швидко припинила своє існування.

Анна повернулася додому, до Харкова, де перевелася до Харківської академії фізкультури, успішно закінчила її та дістала фах тренера. На цьому Ушеніна не припинила підкорювати вершини вищої освіти. Вона вступила до знаменитої Юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Щоправда, вирішила вчитися на заочному відділенні.Коли я спитав гросмейстера Валерія Неверова (свого часу він недовго працював з Ушеніною), яку головну рису Анни він би виділив, Валерій без вагань відповів: «Працелюбність». Треба відзначити, що велику допомогу в становленні харків’янки здійснив Геннадій Круговой, який багато років виконував роль її менеджера.

Звання чемпіонки світу Анна Ушеніна завоювала несподівано, проте цілком заслужено.

Окремо скажемо про виступи Ушеніної в складі збірної України на шахових Олімпіадах, командних чемпіонатах світу та Європи. На своїй шахівниці Анна була вельми надійна і завжди приносила необхідні очки своїй команді. Двічі вона ставала чемпіонкою. Уперше це вдалося зробити на Олімпіаді 2006 року в Турині, коли наші дівчата спромоглися перервати гегемонію китайських шахісток (чотири перемоги поспіль – 1998-2004). Тоді українки упевнено стали першими, а харків’янка, яка була запасною, набрала 7 очок з 10 без жодної поразки. Там вона зіграла унічию із Хоу Іфань. Саме китаянка випередила Анну за результатом серед запасних (11 очок з 13).

Друга перемога була аж через 16 років. Причому ці змагання прийшлися на серпень 2022 року, під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Боротьба була неймовірною. Кілька колективів боролися за перемогу. Особливо прагнули її господарки змагань – шахістки Індії. Вони й лідирували до останнього туру.

У кінці ж сталася сенсація – індійки програли американкам – 1:3. Водночас українки з таким же рахунком обіграли збірну Польщі. Причому вирішальну перемогу здобула саме Анна Ушеніна. Вона подолала досить міцну суперницю – Олівію Келбасу. Це дозволило нашим дівчатам набрати однакову кількість очок з грузинками. Але додаткові показники, які в нас були набагато кращими, зробили українок чемпіонками!

Фото: ФШУ Українська шахістка Анна Ушеніна

Крім того, Ушеніна була срібною призеркою Олімпіади (2008) та двічі — бронзовою — (2012, 2014). На командному чемпіонаті світу 2013 року в Астані українські дівчата вибороли золоті нагороди. Ушеніна виступала на другій шахівниці й набрала 6 очок із 8. Двічі Анна разом зі збірною завойовувала бронзу (Єкатеринбург, 2007, Нінбо, 2009).

На континентальних чемпіонатах успіх прийшов до української збірної також у 2013 році у Варшаві. Анна завоювала бронзову медаль на другій шахівниці — 6,5 очка з 8.Також харків’янка здобула срібні медалі в Рейк’явику (2015) — 6 очок із 7 та бронзу в Нові Саді (2009). Взагалі Ушеніна зіграла за команду 205 партій та набрала 124 очки.

Головним турніром у житті Анни Ушеніної став чемпіонат світу за нокаут-системою в Ханти-Мансійську, який проходив у листопаді — грудні 2012 року. В цьому турнірі брали участь четверо українських шахісток: Катерина Лагно, Наталія Жукова, Марія Музичук та Ушеніна. Почали усі наші відмінно. Четвірка дружно пройшла у друге коло. Музичук обіграла сильну румунку Кристину Фойшор, а Ушеніна перемогла Дейши Корі.

У другому раунді українки здивували. Троє з них подолали суперниць, лише Лагно зазнала поразки від Лейли Джавахашвілі — 1,5:2,5. Марія закономірно перемогла Мароіцу Аррібас — 1,5:0,5. А от дві інші зіграли просто блискуче. Наталія Жукова з рахунком 2:0 обіграла Хампі Конеру, а Анна Ушеніна взяла гору над своєю тезкою Музичук, яка тоді ще представляла Словенію.

Гра Ушеніна – Музичук заслуговує на детальний аналіз. Після перших двох нічиїх у першій додатковій партії почалися дивовижні пригоди. Музичук пожертвувала фігуру чорними, та дістала непогану компенсацію, але їй примарився мат, якого не було. Це призвело до поразки чорних.

У другій партії львівська шахістка білими тиснула на редути Ушеніної, та харківська Анна була більш холоднокровною і зрештою перемогла. Остаточний рахунок – 3:1 на користь харків’янки.У цьому самому раунді сталася найгучніша сенсація турніру: Моніко Сочко обіграла Хоу Іфань — 2,5:1,5.

Після другого раунду чемпіонат ніби осиротів. Перші три номери рейтингу (Хоу Іфань, Конеру та Анна Музичук) залишили Ханти-Мансійськ. Тепер чемпіонкою могла стати чи не будь-яка учасниця з тих, хто залишився.

Третє коло змагань принесло українкам ще дві втрати. Обидві від китаянок. Жукова поступилася Цзюй Веньцзюй — 1,5:2.5. Треба зазначити, що у виграній Наталією партії українська шахістка розбила фортецю суперниці, продемонструвавши філігранну техніку.

А Марія Музичук програла Жао Ксю — 0,5:1,5. І лише Анна Ушеніна упевнено подолала росіянку Наталію Погоніну — 1,5:0,5. У чвертьфіналі Анні протистояла ще одна росіянка — Надія Косинцева. Перша партія закінчилася внічию, а друга виявилася однією з кращих на турнірі. Чудова перемога, яку Ушеніна здобула в стилі Ботвинника!

Рахунок матчу 1,5:0,5 на користь українки. У півфіналі на неї чекав двобій з китаянкою Цзюй Веньцзюн (чинною чемпіонкою світу яка володіє цим титулом уже майже сім років, – LB.ua).У першій партії Ушеніна білими переграла суперницю у староіндійському захисті й довела гру до виграшної позиції. Та раптом зробила боязкий хід, і її перевага значно зменшилася. Може, під впливом цього Анна погодилася на нічию в позиції з трохи кращими шансами.

Фото: chess2012.ugrasport.com Анна Ушеніна на Чемпіонаті світу-2012

Друга зустріч виявилася короткою. Харків’янка легко зрівняла гру в слов’янському захисті, й суперниці підписали мирну угоду вже на 18-му ході.

У першій додатковій партії Ушеніна переграла суперницю вже в дебюті. У варіанті Земіша в староіндійському захисті китаянка зробила пару неточних ходів, тому потрапила під страшну атаку. Анна заслужено перемогла.

Друга партія виявилася найважчим іспитом для харків’янки. Після тривалої боротьби виник ендшпіль, де Цзюй мала три пішаки за якість. Та, виснажена тривалою боротьбою в матчі й в турнірі загалом, китайська шахістка припустилася помилки, після якої Ушеніна заблокувала позицію. Уже в нічийній ситуації Ю Веньюн зробила ще 60 нікому не потрібних ходів, перш ніж змиритися з нічиєю в партії та поразкою в матчі — 1,5:2,5.

Тепер був фінал. На відміну від попередніх етапів, він складався з чотирьох основних партій. Як і передбачалося, після другого раунду з другої половини турнірної сітки до нього потрапила ексчемпіонка світу, болгарка Антоанета Стефанова. Саме вона і вважалася фавориткою…Перша зустріч ніби підтвердила очікування критиків. Стефанова чорними дістала комфортну позицію й навіть перехопила ініціативу. Та Ушеніна захищалася дуже добре і змогла звести партію до нічиєї.

Чорними Анна обрала дебютний варіант, який можна порівняти… з блефом у покері. Дебютна теорія ставиться до нього з великою підозрою. Та він виявився несподіваним для Стефанової, тому вона не наважилася йти на основні продовження. У підсумку українка вийшла з дебюту із трохи кращою позицією. Нічия була цілком прийнятним результатом, тому її було зафіксовано на 17-му ході.Третя партія виявилася відмінним творчим досягненням українки та її помічника — Антона Коробова. Вона дуже добре підготувалася в дебюті й зрештою взяла гору.Здавалося б, досягнення мети близько. У четвертій партії Ушеніна дістала чорними непогану позицію після дебюту, але, на жаль, дещо пасивну. Тому кілька неточностей Анни привели її в безнадійну ситуацію. Стефанова зрівняла рахунок.

У цьому моменті багато хто вирішив, що усе стало на свої місця. Фаворитка прийшла до тями, захопила ініціативу і тепер вже корону не віддасть.Та українка була іншої думки. Цікаво, що в першій додатковій партії вона обрала той самий варіант слов’янського захисту, в якому зазнала поразки в четвертій основній. Однак, ясна річ, внесла певні корективи.

Увесь час Анна провела під пресом суперниці, тому могла продемонструвати найкращі якості оборонця. Після того, як харків’янка віддала фігуру, на шахівниці виникло закінчення з двома слонами проти одного. Та гра теж закінчилася нічиєю. Вирішальною виявилася друга додаткова гра. Ушеніна білими перейшла в перспективний ендшпіль без натяків на контргру суперниці. Як наслідок, Анна холоднокровно реалізувала перевагу. Матч закінчився з рахунком 3,5:2,5 на користь Ушеніної. Українка стала 14-ю чемпіонкою світу!

Не можна переоцінити роль її тренера на цьому турнірі — харківського гросмейстера Антона Коробова. Він підтримував свою підопічну по відеозв'язку. Її дебютні досягнення – це багато в чому заслуга Коробова.

Фото: ФШУ Анна Ушеніна

Потім її результати дещо знизилися, але останніми роками ми знову бачимо надійну та стабільну Ушеніну.

Новий злет харків’янки розпочався на початку нинішнього року. На Чемпіонаті Європи з бліцу, який проходив у Монте Карло, Анна боролася за перемогу. Проте, їй вдалося стати віцечемпіонкою континенту. В її активі було 10 очок з 13. А першою стала Олександра Мальцевська, яка представляла Польщу.

Такі чудові доробки Анни Ушеніної напередодні її сорокаріччя, яке буде наприкінці літа, не можуть не радувати.