Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Переговори з США: Київ готовий на 30-денне припинення вогню, Вашингтон негайно відновлює військову допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
ГоловнаСпорт

Ліга чемпіонів: Трубін вилетів, "ПСЖ" по пенальті вибив "Ліверпуль"

Драматичний вечір у головному клубному турнірі Європи.

Ліга чемпіонів: Трубін вилетів, "ПСЖ" по пенальті вибив "Ліверпуль"
Барселона - Бенфіка 3:1
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів стали відомі перші чотири команди, що візьмуть участь у чвертьфіналах. На жаль для вболівальників Анатолія Трубіна, українського голкіпера у найпрестижнішому турнірі Старого Світу ми цього сезону більше не побачимо. 

Воротар збірної України вийшов у стартовому складі "Бенфіки" проти "Барселони", але пропустив тричі - дубль у Рафіньї, ще один гол в активі Ламіна Ямаля. "Орли" відповіли лише одним точним ударом Отаменді, тож 3:1 на користь каталонців у матчі та 4:1 за сумою двох ігор - португальський клуб вилітає. 

Справжня драма була на "Енфілді": тамтешній "Ліверпуль" втратив перевагу в один гол, здобуту тиждень тому у Парижі, тож протистояння із "ПСЖ" затягнулося до екстратаймів, а потім і до серії пенальті. Там героєм став Джанлуїджі Доннарумма - в активі голкіпера парижан два відбитих одинадцятиметрових. 

"Баварія" та "Інтер" змогли спокійно довести справу до логічного завершення після перемог у перших матчах: мюнхенці обіграли "Баєр" 2:0, а міланці 2:1 подужали "Феєнорд".

﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies