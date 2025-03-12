Ліга чемпіонів: Трубін вилетів, "ПСЖ" по пенальті вибив "Ліверпуль"

У футбольній Лізі чемпіонів стали відомі перші чотири команди, що візьмуть участь у чвертьфіналах. На жаль для вболівальників Анатолія Трубіна, українського голкіпера у найпрестижнішому турнірі Старого Світу ми цього сезону більше не побачимо.

Воротар збірної України вийшов у стартовому складі "Бенфіки" проти "Барселони", але пропустив тричі - дубль у Рафіньї, ще один гол в активі Ламіна Ямаля. "Орли" відповіли лише одним точним ударом Отаменді, тож 3:1 на користь каталонців у матчі та 4:1 за сумою двох ігор - португальський клуб вилітає.

Справжня драма була на "Енфілді": тамтешній "Ліверпуль" втратив перевагу в один гол, здобуту тиждень тому у Парижі, тож протистояння із "ПСЖ" затягнулося до екстратаймів, а потім і до серії пенальті. Там героєм став Джанлуїджі Доннарумма - в активі голкіпера парижан два відбитих одинадцятиметрових.

"Баварія" та "Інтер" змогли спокійно довести справу до логічного завершення після перемог у перших матчах: мюнхенці обіграли "Баєр" 2:0, а міланці 2:1 подужали "Феєнорд".