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Дорощук – чемпіон Європи зі стрибків у висоту у приміщенні

Історичне досягнення українця.

Дорощук – чемпіон Європи зі стрибків у висоту у приміщенні
Олег Дорощук під час стрибка
Фото: EPA/UPG

Український легкоатлет Олег Дорощук виграв золоту медаль на Чемпіонаті Європи у приміщенні у нідерландському Апелдорні.

Про це повідомляє Суспільне.

Українець подолав планку висотою 2,34 метра.

Олег Дорощук із золотою медаллю Чемпіонату Європи у приміщенні
Фото: EPA/UPG
Олег Дорощук із золотою медаллю Чемпіонату Європи у приміщенні

Другу й третю сходинку посіли чех Ян Стефала (2,29 м) й італієць Маттео Сіолі (2,26 м) відповідно.

Золота медаль зі стрибків у висоту Дорощука стала першою в історії України на ЧЄ у приміщенні серед чоловіків.

Нагадаємо, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в інтерв’ю LB.ua пояснила, як реформувати український спорт.

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