Дорощук – чемпіон Європи зі стрибків у висоту у приміщенні

Український легкоатлет Олег Дорощук виграв золоту медаль на Чемпіонаті Європи у приміщенні у нідерландському Апелдорні.
Про це повідомляє Суспільне.
Українець подолав планку висотою 2,34 метра.
Другу й третю сходинку посіли чех Ян Стефала (2,29 м) й італієць Маттео Сіолі (2,26 м) відповідно.
Золота медаль зі стрибків у висоту Дорощука стала першою в історії України на ЧЄ у приміщенні серед чоловіків.
Нагадаємо, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в інтерв’ю LB.ua пояснила, як реформувати український спорт.