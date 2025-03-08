Дорощук – чемпіон Європи зі стрибків у висоту у приміщенні

Олег Дорощук під час стрибка

Український легкоатлет Олег Дорощук виграв золоту медаль на Чемпіонаті Європи у приміщенні у нідерландському Апелдорні.

Про це повідомляє Суспільне.

Українець подолав планку висотою 2,34 метра.

Фото: EPA/UPG Олег Дорощук із золотою медаллю Чемпіонату Європи у приміщенні

Другу й третю сходинку посіли чех Ян Стефала (2,29 м) й італієць Маттео Сіолі (2,26 м) відповідно.

Золота медаль зі стрибків у висоту Дорощука стала першою в історії України на ЧЄ у приміщенні серед чоловіків.

Нагадаємо, президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в інтерв’ю LB.ua пояснила, як реформувати український спорт.