Трамп створив і сам очолив групу підготовки до чемпіонату світу з футболу

Вважає, що напруження у відносинах з іншими країнами-господарками "додає цікавості".

Президент США Дональд Трамп наказав створити спеціальну робочу групу для підготовки до проведення чемпіонату світу з футболу 2026 року, очільником якої призначив самого себе.

Як пише The Guardian, Штати приймуть Мундіаль разом зі своїми сусідами Мексикою та Канадою, проти яких господар Білого дому веде торговельні війни. Проте республіканець вважає, що "напруга це добре, бо додає цікавості".

На території США відбудуться 78 зі 104 матчів чемпіонату, який вперше буде розширено до 48 збірних-учасниць. Фінал прийматиме стадіон MetLife у Нью-Джерсі. Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб особисто відвідати кілька ігор.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який навідався до Трампа у Білий дім та подарував йому персоналізований м'яч, порівняв організацію Мундіалю з "трьома Супербоулами, які вам треба провести кожного дня упродовж місяця".