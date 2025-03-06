Колишнього тренера "Шахтаря" на 9 місяців відсторонили від футболу

Професійна футбольна ліга Франції винесла вирок у справі про нібито "залякування та насильство" щодо арбітра Бенуа Мільйо з боку колишнього тренера "Шахтаря", а нині керманича "Ліона" Паулу Фонсеки.

Як пише The Guardian, португальський коуч отримав надзвичайно жорстке покарання: упродовж 9 наступних місяців йому заборонено перебувати на тренерській лаві команди, заходити до роздягалень та брати участь в офіційних заходах до, під час та після матчів. Термін дискваліфікації спливає аж 30 листопада.

За іронією долі, приголомшливе рішення було оприлюднено у день народження Фонсеки - у середу йому виповнилося 52 роки.

"Ліон" оголосив про намір подавати апеляцію, оскільки вважає, що санкції проти тренера не відповідають ступеню його провини. Його поведінку у клубі пояснили емоційною реакцією на вилучення, а не наміром яким-небудь чином завдати шкоди рефері.

Сам арбітр давав свідчення, що коуч нібито йому погрожував, а також намагався вдарити головою.