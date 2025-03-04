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​Мінспорту позбавило спортивних звань спортсменів, які зрадили Україну

Серед них - футболісти Тимощук і Каладзе, а також шахіст Карякін.

​Мінспорту позбавило спортивних звань спортсменів, які зрадили Україну
Анатолій Тимощук з футболкою, яку він передав на російський аукціон.
Фото: Telegram

Міністерство молоді і спорту позбавило шахіста Сергія Карякіна і футболістів Анатолія Тимощука і Каху Каладзе спортивних звань.

Про це йдеться в наказі Мінспорту №1181, де опублікований повний список спортсменів.

Згідно з наказом, 21 спортсмена позбавлено звання "Майстер спорту України". Також 8 спортсменів позбавлено звань "Майстер спорту України міжнародного класу".

Зазначається, що Карякіна і Тимощука позбавили звань "Заслужений майстер спорту України". 

Тренер з велосипедного спорту Сергій Степаненок позбавлений звання "Заслужений тренер України". 

Хто такий Анатолій Тимощук

  • 45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України. Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни Росії проти України.
  • 11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу. У відповідь Тимощук подав апеляцію до спортивного арбітражного суду CAS у Лозанні та виграв справу.
  • Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що для нього колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука не існує.

Каха Каладзе

  • Каха Каладзе - грузинський політик. На початку 1998 року Каладзе переїхав до Києва і 2,5 роки грав у київському "Динамо", де зіграв у 63 матчах. Він також - колишній захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. З 13 листопада 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.
  • Мер Тбілісі й один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе відреагував на санкції Києва проти влади країни: він опублікував відео з українськими субтитрами, у якому, зокрема, казав, що "Зеленський служить інтересам іншої країни".

Сергій Карякін 

  • Шахіст Сергій Карякін, який народився у Сімферополі та виступав за збірну України, став членом ради федерації Росії від тимчасово окупованого Криму.
  • У березні 2022 року Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала Карякіна на пів року, за те, що він підтримав війну Росії проти України. 
  • 28 лютого 2024 року Карякін відвідав зруйновану росіянами Авдіївку на Донеччині. 
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