​Мінспорту позбавило спортивних звань спортсменів, які зрадили Україну

Міністерство молоді і спорту позбавило шахіста Сергія Карякіна і футболістів Анатолія Тимощука і Каху Каладзе спортивних звань.
Про це йдеться в наказі Мінспорту №1181, де опублікований повний список спортсменів.
Згідно з наказом, 21 спортсмена позбавлено звання "Майстер спорту України". Також 8 спортсменів позбавлено звань "Майстер спорту України міжнародного класу".
Зазначається, що Карякіна і Тимощука позбавили звань "Заслужений майстер спорту України".
Тренер з велосипедного спорту Сергій Степаненок позбавлений звання "Заслужений тренер України".
Хто такий Анатолій Тимощук
- 45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України. Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни Росії проти України.
- 11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу. У відповідь Тимощук подав апеляцію до спортивного арбітражного суду CAS у Лозанні та виграв справу.
- Президент УАФ Андрій Шевченко заявив, що для нього колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука не існує.
Каха Каладзе
- Каха Каладзе - грузинський політик. На початку 1998 року Каладзе переїхав до Києва і 2,5 роки грав у київському "Динамо", де зіграв у 63 матчах. Він також - колишній захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. З 13 листопада 2017 року обіймає посаду мера Тбілісі.
- Мер Тбілісі й один із лідерів правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе відреагував на санкції Києва проти влади країни: він опублікував відео з українськими субтитрами, у якому, зокрема, казав, що "Зеленський служить інтересам іншої країни".
Сергій Карякін
- Шахіст Сергій Карякін, який народився у Сімферополі та виступав за збірну України, став членом ради федерації Росії від тимчасово окупованого Криму.
- У березні 2022 року Міжнародна федерація шахів дискваліфікувала Карякіна на пів року, за те, що він підтримав війну Росії проти України.
- 28 лютого 2024 року Карякін відвідав зруйновану росіянами Авдіївку на Донеччині.