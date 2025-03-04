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Двох коригувальників затримали у Слов’янську і Краматорську

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Двох коригувальників затримали у Слов’янську і Краматорську
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще двох російських агентів на Донеччині. Вони порізно коригували повітряні атаки рашистів по Слов’янську та Краматорську, повідомляє СБУ. 

Як встановило розслідування, найбільше ворог намагався дізнатися локації пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони, які залучені до бойових дій на східному фронті.

Одним зі зрадників виявився 47-річний мешканець Слов’янська. У серпні 2024 року чоловік потрапив «до уваги» воєнної розвідки РФ, коли публікував прокремлівські коментарі в соцмережах.

Після вербування агент відслідковував локації найбільшого зосередження особового складу українських військ, зокрема в районах блокпостів на в’їздах до міста.

Також фігурант намагався виявити склади з боєприпасами і станції ремонту військової техніки Сил оборони.

Зібрану інформацію він передавав через «Однокласники» своєму давньому приятелю – бойовику окупаційних угруповань РФ, який воює під Бахмутом та співпрацює з російськими спецслужбами.

Ще одним зрадником виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську. За матеріалами справи, чоловік працював на ФСБ, яка завербувала його через Телеграм-канал, де він робив «дописи» на підтримку окупантів.

За вказівкою російського спецслужбіста агент обходив місцевість, а також фотографував та позначав на гугл-картах локації українських військ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він готував агентурний «звіт» з координатами потенційних цілей.

Support LB.ua

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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