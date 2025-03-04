На Херсонщині через окупантів поранені п'ятеро людей

Російська армія атакувала 30 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро цивільних.

Про це повідомили у ОВА.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Іванівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Токарівка, Молодіжне, Новодмитрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Надеждівка, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Золота Балка, Гаврилівка, Зміївка, Костирка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Шляхове, Новорайськ, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.