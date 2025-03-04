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На Херсонщині через окупантів поранені п'ятеро людей

Росія атакувала 30 населених пунктів області.

На Херсонщині через окупантів поранені п'ятеро людей
Херсон, наслідки обстрілу, фото ілюстративне
Фото: Херсонська МВА

Російська армія атакувала 30 населених пунктів Херсонської області. Поранені п'ятеро цивільних.

Про це повідомили у ОВА. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Чорнобаївка, Зеленівка, Комишани, Іванівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Токарівка, Молодіжне, Новодмитрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Надеждівка, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Золота Балка, Гаврилівка, Зміївка, Костирка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Червоний Маяк, Шляхове, Новорайськ, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили Пункт Незламності, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі.

  • Внаслідок російського авіаудару по Бериславському району Херсонської області на блокпосту загинув старший сержант поліції Сергій Вакулін. 
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