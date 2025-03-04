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WSJ: Трамп заморозив купівлю нової зброї для України

Припинення поставок з власних запасів розглядається.

WSJ: Трамп заморозив купівлю нової зброї для України
Фото: weukraine.tv

Видання The Wall Street Journal стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила фінансування закупівель нової зброї для України, а також розглядає можливість відмовитися від постачання озброєння з власних запасів.

За інформацією журналістів, наприкінці січня республіканець розпорядився зупинити будь-яку іноземну військову допомогу, окрім як для Ізраїлю та Єгипту. Державний секретар Марко Рубіо підписав рішення про те, щоб до винятків було додано Україну. Проте відповідний лист до Пентагону так і не дійшов: його не надіслав високопосадовець держдепу Пітер Марокко.

Через це нові угоди про постачання зброї для України через систему, якою керує державний департамент, не можуть бути схвалені. 

Проте це не є найбільш важливий для нашої держави спосіб - значно більшим ударом може стати відкликання президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, які дають можливість надсилати обладнання з власних запасів. Нарада щодо цього питання може відбутися у Білому домі ще до кінця понеділка за часом Вашингтона. 

 

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