Трамп розкритикував заяву Зеленського про закінчення війни

Президент США Дональд Трамп розкритикував слова українського президента Володимира Зеленського про те, що до закінчення війни з РФ ще "дуже, дуже далеко" і назвав "найгіршою заявою".

Таку заяву президент США зробив у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися. Це те, що я казав, цей хлопець не хоче, аби був мир, поки у нього є підтримка Америки, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що вони не зможуть виконати цю роботу без США, – можливо, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", – написав Трамп.

Фото: Європейська правда

Напередодні в Володимир Зеленський під час інтерв'ю британським ЗМІ сказав, що врегулювання війни перебуває тільки на початковому етапі, і що до мирної угоди з Росією ще "дуже-дуже далеко".