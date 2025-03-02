У МЗС України відреагували на ротацію працівників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС через окуповану РФ територію

МЗС розцінює дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей.

Міністерство закордонних справ відреагувало на ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС через тимчасово окуповану Росією територію без попередження української сторони. У відомстві засудили дії співробітників МАГАТЕ, які порушили суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

"Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

Ситуація на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції стала особливим прикладом такого російського шантажу. Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", — ідеться у ноті МЗС України.

В МЗС наголосили, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Натомість Росія систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

Зовнішньополітичне відомство розцінює дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства.

"Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", — додають у відомстві.

В МЗС наголошують, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН.

"Лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника – України – дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі", — ідеться у заяві.

Україна закликає міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав’язаних Росією умов та вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності та неупередженості.