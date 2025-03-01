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CNN: Зеленський дякував Штатам щонайменше 33 рази

Журналісти проаналізували соцмережі українського президента. 

CNN: Зеленський дякував Штатам щонайменше 33 рази
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у тому, що той "недостатньо вдячний", журналісти проаналізували соцмережі українського президента. Виявилося, що глава України дякував Штатам та американському народу щонайменше 33 рази. 

Про це пише CNN.

"Варто зазначити, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи вдячність Трампу та президенту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, оборонним компаніям США та їхнім працівникам, а також американському народу", – зазначили у виданні і нагадали, що навіть після звинувачень і суперечки із Дональдом Трампом у Білому Домі Зеленський написав пост вдячності. 

Журналісти наголосили, що список, який вони склали, є неповним, оскільки вони не розглядали багато "внутрішніх висловлювань" Зеленського українською мовою.

Найперший пост, який вони врахували, датується 21 січня 2022 року, коли український президент подякував за "безпрецедентну (американську) дипломатичну та військову допомогу (Україні)".

  • Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності. 
  • Виклад реплік, якими обмінювалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можна прочитати тут. 
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