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Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським

Він сказав, що дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом.

Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його поведінку під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Про це пише The Guardian.

За словами німецького президента, дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом.

"Від вчорашньої сцени в Білому домі у мене перехопило подих. Ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США", – сказав Штайнмаєр німецькому інформаційному агентству DPA під час польоту до Уругваю.

  • Ще вчора чинний та майбутній канцлери Німеччини висловили підтримку Україні. Шольц запевнив, що Україна може покластися на Німеччину і на Європу.
  • Раніше до європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського після скандальної пресконференції у Білому домі, доєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль. Також Україну підтримала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Що відбулося

  • Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності. 
  • Виклад реплік, якими обмінювалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можна прочитати тут. 
  • Після суперечки Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США. 
  • Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь
  • Пізніше Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв". 
  • Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне. 
  • А Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Fox News наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
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