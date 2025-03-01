Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його поведінку під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
Про це пише The Guardian.
За словами німецького президента, дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом.
"Від вчорашньої сцени в Білому домі у мене перехопило подих. Ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США", – сказав Штайнмаєр німецькому інформаційному агентству DPA під час польоту до Уругваю.
- Ще вчора чинний та майбутній канцлери Німеччини висловили підтримку Україні. Шольц запевнив, що Україна може покластися на Німеччину і на Європу.
- Раніше до європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського після скандальної пресконференції у Білому домі, доєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль. Також Україну підтримала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.
Що відбулося
- Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності.
- Виклад реплік, якими обмінювалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можна прочитати тут.
- Після суперечки Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США.
- Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь
- Пізніше Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв".
- Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне.
- А Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Fox News наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися.
- Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі.