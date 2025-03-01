Президент Німеччини розкритикував поведінку Трампа під час зустрічі із Зеленським

Він сказав, що дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його поведінку під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Про це пише The Guardian.

За словами німецького президента, дипломатія терпить крах, коли партнерів по переговорах принижують перед усім світом.

"Від вчорашньої сцени в Білому домі у мене перехопило подих. Ніколи б не повірив, що колись нам доведеться захищати Україну від США", – сказав Штайнмаєр німецькому інформаційному агентству DPA під час польоту до Уругваю.

Ще вчора чинний та майбутній канцлери Німеччини висловили підтримку Україні. Шольц запевнив, що Україна може покластися на Німеччину і на Європу.

Раніше до європейських політиків, які виступили на підтримку України та Володимира Зеленського після скандальної пресконференції у Білому домі, доєднався заступник лідера ХДС і наступного канцлера Німеччини Йоганн Вадефуль. Також Україну підтримала голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Що відбулося