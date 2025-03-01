Головне за ніч та ранок суботи, 1 березня: удар по Одещині, атака дронів на Харків, понад 90 боєзіткнень

Російська армія вдарила по Одещині безпілотниками, є загиблий.

Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, станом на ранок 1 березня внаслідок російської атаки відомо про загиблого 41-річного чоловіка, ще троє цивільних отримали поранення, їх доставлено до лікарні.

Пошкоджено приватний будинок, приватне підприємство, приміщення спортивної установи, легкові та вантажні автомобілі.

Під ударом був Одеський район.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 875 610 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі Росія запустила по Україні 154 ударні безпілотники.

Сили оборони знищили 103 ворожі "шахеди" , ще 51 локаційно втрачений.

Більше інформації – в новині.

Російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову.

Унаслідок обстрілу постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Унаслідок падіння уламків "шахедів" є пошкодження в трьох районах Київщини.

Пошкоджені приватні будинки.

Президент України Володимир Зеленський після публічної суперечки у Білому домі з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом і дострокового завершення візиту до Вашингтона без підписання угоди про надра поспілкувався з журналістами каналу Fox News.

Головні заяви глави держави – в новині.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу для преси продовжила лінію критичних висловлювань Вашингтона на адресу української влади. Речниця заявила, що американський народ "вже нудить та втомився від потреби оплачувати рахунки за війну замість українців".

Як пише BBC, Лівітт звинуватила Президента Володимира Зеленського в тому, що глава держави нібито "відмовляється визнати реалії цієї війни", які начебто "дуже відрізняються від тих, що були на початку у 2022 році".

"Його співвітчизники вмирають, а в нього немає карт на руках - бо вони лише в президента Трампа", - додала речниця, повторивши метафору самого республіканця. Вона також підкреслила, що адміністрація Трампа має інші пріоритети, ніж попередня - а саме, завершити війну. Лівітт поставила під сумнів, що Зеленський "теж цього хоче".

В офісі прем'єр-міністра Сполученого Королівства заявили, що після словесної сутички президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі Кір Стармер мав розмову з обома лідерами.

Як пише BBC, за словами речника на Даунінґ-стріт, очільник британського уряду "зберігає непохитну підтримку України та робить все, що в його силах, для просування тривалого миру, який був би заснований на суверенітеті та безпеці України". У Лондоні також нагадали, що вже цієї неділі Стармер очікує на прибуття європейських лідерів, включно з Президентом Зеленським, для обговорення гарантій безпеки для нашої держави.

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