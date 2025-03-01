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Росіяни під час атаки дронів вбили в Одеській області людину, кількість поранених зросла (оновлено)

Пошкоджено приватний будинок та приватне підприємство.

Росіяни під час атаки дронів вбили в Одеській області людину, кількість поранених зросла (оновлено)
наслідки російських обстрілів по Одещині.
Фото: Одеська обласна прокуратура

Російська армія убила в Одеській області людину. Ворог вдарив по області безпілотниками. 

Оновлення. Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, станом на ранок 1 березня внаслідок російської атаки вдомо про загиблого 41-річного чоловіка, ще троє цивільних отримали поранення, їх доставлено до лікарні. 

Пошкоджено приватний будинок, приватне підприємство, приміщення спортивної установи, легкові та вантажні автомобілі.

Під ударом був Одеський район. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Загинула одна людина, ще одна постраждала. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

  • Ворог нині увечері також атакував Харків. Загроза для цього міста, як і для інших українських міст, залишається. 
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