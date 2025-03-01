"АТЕШ": унаслідок удару по аеродрому "Саки" ліквідовано російських військових

У ніч на 26 лютого в результаті успішного удару по аеродрому "Саки" в Криму було ліквідовано та поранено російських військових.
Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" повідомляють, що атака по військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці була результативною.
"За нашою інформацією, 26 лютого поранених окупантів доправили до лікарні в Саках, звідки вранці кількох у тяжкому стані терміново відправили до Сімферополя", — зазначають партизани.
В "АТЕШ" нагадують, що удари по аеродрому РФ в Криму стали можливими завдяки діям партизанського руху та цивільних, які передавали інформацію про військові об'єкти.
- У Генштабі підтвердили ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в тимчасово окупованому Криму 26 лютого. Здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.