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"АТЕШ": унаслідок удару по аеродрому "Саки" ліквідовано російських військових

Поранених російських військових госпіталізували у важкому стані.

"АТЕШ": унаслідок удару по аеродрому "Саки" ліквідовано російських військових
Дим над аеродромом «Саки» біля селища Новофедорівка
Фото: EPA/UPG

У ніч на 26 лютого в результаті успішного удару по аеродрому "Саки" в Криму було ліквідовано та поранено російських військових.

Про це інформує партизанський рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" повідомляють, що атака по військовому аеродрому "Саки" в Новофедорівці була результативною. 

"За нашою інформацією, 26 лютого поранених окупантів доправили до лікарні в Саках, звідки вранці кількох у тяжкому стані терміново відправили до Сімферополя", — зазначають партизани.

В "АТЕШ" нагадують, що удари по аеродрому РФ в Криму стали можливими завдяки діям партизанського руху та цивільних, які передавали інформацію про військові об'єкти. 

  • У Генштабі підтвердили ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в тимчасово окупованому Криму 26 лютого. Здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.
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