Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
Трампізм
Трампізм
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в Криму

Зокрема уразили військові аеродроми «Саки» і «Кача», а також Туапсинський НПЗ.

Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в Криму
Українські безпілотники, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

У Генштабі підтвердили ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в тимчасово окупованому Криму.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму", – йдеться у повідомленні Генштабу. 

Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на  експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Результати ураження уточнюються.

"Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", – наголосили у Генштабі. 

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies