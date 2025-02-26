Генштаб підтвердив ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в Криму

Зокрема уразили військові аеродроми «Саки» і «Кача», а також Туапсинський НПЗ.

У Генштабі підтвердили ураження об'єктів у Краснодарському краї РФ та в тимчасово окупованому Криму.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об’єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим об’ємом 12 млн тонн/рік. Понад 90% вироблених нафтопродуктів поставляється на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. У районі нафтопереробного заводу зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу.

Результати ураження уточнюються.

"Удари по військових та стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть", – наголосили у Генштабі.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу в м. Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.