У ЦПД спостовують фейк про виплату ₴1 мільйона за повернення з-за кордону

У Центрі протидії дезінформації спростовують фейк щодо виплати 1 мільйона гривень українцям за те, що вони повернуться з-за кордону.

Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.

"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності. Центр верифікував інформацію в уряді", — ідеться в повідомленні відомства.