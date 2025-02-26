У ЦПД спостовують фейк про виплату ₴1 мільйона за повернення з-за кордону

У Центрі протидії дезінформації спростовують фейк щодо виплати 1 мільйона гривень українцям за те, що вони повернуться з-за кордону.
Про це ЦПД повідомляє у Телеграмі.
"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності. Центр верифікував інформацію в уряді", — ідеться в повідомленні відомства.
- Напередодні у мережі поширили інформацію щодо нібито підготовки урядом постанови про виплати 1 млн гривень українцям, які повернуться на батьківщину з-за кордону.