Збиралась вчити українських дітей за стандартами РФ: на Харківщині оголосили про підозру директорці ліцею

Колаборантка під час окупації Куп'янська одразу погодилася на співпрацю з російськими військами.

На Харківщині директорці куп’янського ліцею, яка очолила навчальний заклад при окупантах і збиралась вчити українських дітей за стандартами РФ, оголосили про підозру.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України)", ідеться у повідомленні.

За даними слідства, директорка одного з ліцеїв у Куп’янську під час захоплення міста ЗС РФ, добровільно вирішила впроваджувати стандарти держави-агресорки. Не пізніше серпня 2022 року жінка стала очільницею навчального закладу середньої освіти, але тепер вже окупаційного.

Підозрювана повідомила колективу педагогів про роботу за новими стандартами. Колаборантка організовувала прийом на роботу технічного персоналу та вчителів, готових працювати під окупаційним керівництвом, збирала та проводила наради.

Директорка ліцею організовувала проходження підлеглими курсів підвищення кваліфікації — тонкощі навчання українських учнів за російською програмою вчителі опановували в м. Курськ, РФ.

Колаборантка забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників, натомість отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили пристосуванку. За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.