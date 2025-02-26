На Дніпропетровщині "прикрили" ділків, які продавали наркотиків на 3 млн грн у місяць

На Дніпропетровщині поліцейські викрили учасників злочинної організації, які налагодили наркобізнес зі щомісячним доходом у 3 млн грн

Як зазначили у Нацполіції, 11 місцевих жителів облаштували у Кривому Розі нарколабораторію, де виготовляли метамфетамін. Згодом продавали цю речовину на території Дніпропетровської та Київської областей, а також в інші регіони країни, використовуючи поштові сервіси.

"В ході проведених заходів встановлено зв’язки групи, а також задокументовано діяльність лабораторії з виготовлення психотропної речовини "метамфетамін", – зазначили у поліції.

Щомісячно ділки виготовляли близько 2 кг психотропу. Дохід від продажу наркотиків складав близько 3 млн гривень на місяць.

Фото: Нацполіція У Кривому Розі "прикрили" нарколабораторію

В помешканнях та транспортних засобах зловмисників провели 50 обшуків. В результаті поліцейські вилучили канабіс та метамфетамін, а також прекурсори, скляні колби, п’ять пістолетів, шість автомобілів та гроші. Вартість вилучених психотропів за цінами "чорного ринку" складає близько 500 тис. грн.

Наразі 11 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).