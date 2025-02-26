​Затримали трьох агентів ворога, які намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці

Правоохоронці затримали ще трьох поплічників ФСБ, які вчиняли замовні підпали у Київській та Дніпропетровській областях.

Як повідомили у СБУ, основними цілями ворога були релейні шафи, які забезпечують безперебійних рух поїздів, зокрема військових ешелонів Сил оборони.

Для підпалів зловмисники використовували легкозаймисті суміші, які власноруч виготовляли за інструкціями ФСБ.

На Київщині затримали ще одного учасника групи підпалювачів, яку Служба безпеки нейтралізувала у грудні 2024 року. Тоді після викриття ворожого осередку 21-річний фігурант "заліг на дно", а згодом на замовлення ФСБ підпалив дві релейні шафи поблизу столиці.

На Дніпропетровщині затримали ще двох зловмисників. Один з них – 20-річний рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, а на початку цього року підпалив дві релейні шафи.

Інший – 16-річний студент місцевого коледжу, якого затримали "на гарячому", коли він намагався підпалити релейну шафу на залізничному переїзді поблизу Кам’янського.Одним із його наступних завдань було пустити з рейок вантажний потяг, який перевозив техніку ЗСУ на передову.

Фото: СБУ Переписка зрадника із ворогом

Під час обшуків у затриманих вилучено одяг, засоби підпалу та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.