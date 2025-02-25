СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman". Він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.
Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.
Зловмисник входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.
Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.
Зокрема в кінці 2022 року він записав відеозвернення, в якому визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував представників збройних формувань окупантів.
Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.
Того ж року у серпні на тимчасово окупованій частині Херсонщини він, повертаючись з концерту, присвяченого військовослужбовцям зс РФ, повторно визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України, а також глорифікував представників ЗС агресорки.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань рф, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈)", – зазначили у СБУ.
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.
- Раніше СБУ повідомила про підозру ексведучому телеканалів Медведчука та Мураєва, який, перебуваючи у Києві, поширював російську пропаганду та виправдовував збройну агресію РФ. За даними ЗМІ, йдеться про Назара Діордіцу, ексведучого каналів Медведчука і Мураєва.