СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту "Шаману"

Він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman". Він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

Зловмисник входить до кола підконтрольних Кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку Путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Зокрема в кінці 2022 року він записав відеозвернення, в якому визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікував представників збройних формувань окупантів.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

Того ж року у серпні на тимчасово окупованій частині Херсонщини він, повертаючись з концерту, присвяченого військовослужбовцям зс РФ, повторно визнавав правомірною збройну агресію Росії проти України, а також глорифікував представників ЗС агресорки.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань рф, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈)", – зазначили у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.