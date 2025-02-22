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​Затримали мешканця Житомира, який брав $20 000 за організацію виїзду із України

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

​Затримали мешканця Житомира, який брав $20 000 за організацію виїзду із України
Затримання організатора схеми
Фото: ДПСУ

Затримали мешканця Житомира, який за 20 000 доларів "організовував" фіктивні документи та виїзд чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Мешканець обласного центру організував протиправну схему виїзду чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу. Він виготовляв фіктивні документи про непридатність до військової служби зі займався зняттям із військового обліку й подальшого виїзду військовозобов’язаних за кордон.

"Оперативники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців спільно зі співробітниками Національної поліції, задокументували злочинну діяльність в рамках супроводу кримінального провадження за ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", – йдеться у повідомленні прикордонної служби. 

Затримали зловмисника під час отримання 20 тисяч доларів від "клієнта". Згодом у нього вилучили значні суми коштів у вітчизняній та іноземній валютах, транспортний засіб, банківські карти та інші документи, що можуть підтверджувати протиправні дії.

Вилучені кошти
Фото: ДПСУ
Вилучені кошти
Вилучені кошти
Фото: ДПСУ
Вилучені кошти

Наразі чоловікові повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень. Відповідно до інкримінованого злочину, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася порівняно з липнем 2024 року майже вдвічі.
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