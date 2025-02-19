Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) врятували порушника кордону, який намагався втекти з країни через Тису.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Чоловік довірився переправникам, які за $9000 пообіцяли йому “легкий маршрут”. Реальність виявилася іншою: у темряві він поліз у стрімку Тису, хоча плавати не вмів. Течія миттєво понесла на 50 метрів, але йому вдалося вибратися на берег”, - йдеться у повідомленні.
Втім, на березі він заплутався у загородженнях і не міг рухатися далі.
Прикордонники знайшли його змерзлого та з порізаними руками, визволили його та відігріли чаєм.
Організаторів втечі чоловіка вже встановили, їм загрожує кримінальна відповідальність.
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У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася майже вдвічі порівняно з липнем 2024 року.