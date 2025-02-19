"Білий янгол" евакуював з прикордоння Сумщини родину з трьома дітьми

Спецекіпаж "Білий янгол" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумської області.
Про це інформує МВС України.
"З прикордоння Сумщини поліцейські спецекіпажу "Білий янгол" евакуювали родину з трьома дітьми — 6-річним Богданом, 4-річним Ельдаром та 3-річним Даніілом", — ідеться у повідомленні.
У МВС додають, що родина тривалий час перебувала у небезпечному регіоні, де обстріли не припинялися.
- Восени минулого року через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.