"Білий янгол" евакуював з прикордоння Сумщини родину з трьома дітьми

Родина тривалий час перебувала під обстрілами.

Спецекіпаж "Білий янгол" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумської області.

Про це інформує МВС України.

"З прикордоння Сумщини поліцейські спецекіпажу "Білий янгол" евакуювали родину з трьома дітьми — 6-річним Богданом, 4-річним Ельдаром та 3-річним Даніілом", — ідеться у повідомленні.

У МВС додають, що родина тривалий час перебувала у небезпечному регіоні, де обстріли не припинялися.