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"Білий янгол" евакуював з прикордоння Сумщини родину з трьома дітьми

Родина тривалий час перебувала під обстрілами.

"Білий янгол" евакуював з прикордоння Сумщини родину з трьома дітьми
Фото: МВС України

Спецекіпаж "Білий янгол" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумської області. 

Про це інформує МВС України.

"З прикордоння Сумщини поліцейські спецекіпажу "Білий янгол" евакуювали родину з трьома дітьми — 6-річним Богданом, 4-річним Ельдаром та 3-річним Даніілом", — ідеться у повідомленні.

У МВС додають, що родина тривалий час перебувала у небезпечному регіоні, де обстріли не припинялися. 

  • Восени минулого року через безпекову ситуацію у Сумській області влада ухвалила рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту.
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