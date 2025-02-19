Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську, загинула людина (оновлено)

19 лютого російські окупанти вдарили по місту Купʼянськ.
Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстріл потрапив житловий сектор міста.
«Під завалами будинку рятувальники деблоковують тіло 59-річного чоловіка. На місці працюють усі екстрені служби», - зазначив Синєгубов.
Оновлення. Згодом керівник ОВА повідомив, що внаслідок влучання авіабомби у приватний будинок 60-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Пошкоджені щонайменше десять приватних будинків.
- Того ж дня російські військові атакували з безпілотника село Вільхуватка Куп'янського району на Харківщині і поранили одну людину.