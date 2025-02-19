Росіяни вдарили КАБами по Купʼянську, загинула людина (оновлено)

Оновлення . Згодом керівник ОВА повідомив , що внаслідок влучання авіабомби у приватний будинок 60-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, під обстріл потрапив житловий сектор міста.

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