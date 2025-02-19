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Упродовж дня російська армія атакувала два райони Дніпропетровщини. Є постраждала

Під ворожими обстрілами опинилися Синельниківський та Нікопольський райони.

Упродовж дня російська армія атакувала два райони Дніпропетровщини. Є постраждала
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російська армія завдала ударів з різних видів озброєння по двох районах Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждала 20-річна дівчина.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Межівській громаді, що на Синельниківщині, через ворожу атаку дрона постраждала 20-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Відновлюватися вона буде вдома. Серед пошкоджень там приватний будинок і господарська споруда.

Під російським обстрілом поинилися також Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Ворог атакував артилерією, дронами-камікадзе, скидали й боєприпаси з БпЛА.

У населених пунктах понівечені інфраструктура, 4 оселі місцевих, гараж і 2 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач. 

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