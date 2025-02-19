ЦПД: Сили оборони знищили ворожу ДРГ на Курщині. Інформація про наступ ЗС РФ — фейк (доповнено)

Заява Путіна про широкомасштабний наступ росіян не відповідає дійсності.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про знищення російської ДРГ, яка намалагалася проникнути на територію України з Курщини.

Про це Коваленко повідомляє у Телеграм.

"Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає", — зазначає він.

Військовий наголошує, що спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, водночас Сили оборони знищують ворога.

"Інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян — брехня", — наголошує Коваленко.

У ЦПД додали, що наразі на цій ділянці території Курщини немає військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.

Як додав речник Сил оборони Дмитро Лиховій, одна з відбитих атак, близько шостої ранку 19 лютого, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка.