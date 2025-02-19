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ЦПД: Сили оборони знищили ворожу ДРГ на Курщині. Інформація про наступ ЗС РФ — фейк (доповнено)

Заява Путіна про широкомасштабний наступ росіян не відповідає дійсності.

ЦПД: Сили оборони знищили ворожу ДРГ на Курщині. Інформація про наступ ЗС РФ — фейк (доповнено)
Фото: ukrinform.ua

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про знищення російської ДРГ, яка намалагалася проникнути на територію України з Курщини.

Про це Коваленко повідомляє у Телеграм.

"Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає", — зазначає він. 

Військовий наголошує, що спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, водночас Сили оборони знищують ворога.

"Інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян — брехня", — наголошує Коваленко.

У ЦПД додали, що наразі на цій ділянці території Курщини немає військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.

Як додав речник Сил оборони Дмитро Лиховій, одна з відбитих атак, близько шостої ранку 19 лютого, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. 

  • За даними Генштабу, на Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень.
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