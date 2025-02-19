Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

Їхня розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених.

Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених.

“Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті”, – написав Федоров.

Міністр зазначив, що резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності.

Торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.

“Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій”, – написав Федоров.