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Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні

Їхня розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених.

Німецький виробник роботів ARX Robotics відкрив офіс в Україні
GEREON RCS
Фото: Мінцифри

Німецький виробник роботів ARX Robotics став резидентом Дія.City та відкрив офіс в Україні, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. 

ARX Robotics відомий у всьому світі своїми роботизованими рішеннями. Він створив 12 різних типів роботів. А розробка GEREON RCS скоро допомагатиме нашим воїнам на фронті: доставлятиме їжу та боєприпаси, а також евакуйовуватиме поранених. 

“Завдяки нашій експертизі у війні компанія зможе покращити технології. А вдосконалені розробки допомагатимуть нашим бійцям на фронті”, – написав Федоров. 

 

Міністр зазначив, що резидентство в Дія.City дасть змогу компанії вести бізнес за найвигіднішими податковими умовами, залучати українських фахівців, а також швидше розвивати виробничі й дослідницькі потужності. 

Торік компанія залучила фінансування від НАТО для розвитку роботів. Тепер ще й зможе масштабуватися завдяки інструментам Дія.City.

“Україна має стати Кремнієвою долиною для оборонних технологій. Продовжуємо створювати найкрутіші умови для розвитку українських інновацій”, – написав Федоров.

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